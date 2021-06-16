فنون ومشاهير

بأسلوب ساخر.. محمد رمضان يروّج لأغنيته الجديدة

Lebanon 24
16-06-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-833875-637594686224207606.jpg
Doc-P-833875-637594686224207606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الفنان المصري محمد رمضان، الأربعاء، إطلاق أغنيته الجديدة "ثابت" بأسلوب ساخر، ومذكرا الجمهور بقضية التحفظ على أمواله.

ونشر محمد رمضان في حساباته على مواقع التواصل، مقطع فيديو قال فيه إنه تلقى رسالة من المخرج محمد سامي تتضمن النسخة النهائية من أغنية "ثابت"، يسأله فيها متى ينشر الفيديو، فاقترح أن الجمعة هو اليوم الأنسب نظرا لكونه إجازة.
 
وتابع رمضان: "أنا ويوتيوبي وإنستغرامي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري"، مضيفا "الشعبيين اللي زي حالتنا والصعايدة والفلاحين لما يكون في إيديهم حاجة يسعدوا بيها الناس بينزلوها على طول ما بيستنوش".

واختتم الفيديو بالقول "مستورة"، وهي ذات الكلمة التي قالها في تعليقه على تحفظ أحد البنوك على أمواله كاملة.
 
وكان النجم المصري قد قال في منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مطلع الشهر الجاري، إنه تلقى اتصالا من أحد البنوك يفيد بتحفظ الدولة على أمواله.

وأوضح النجم المثير للجدل، أن البنك أعلمه بالتحفظ على أمواله كيلا يقع في موقف محرج، إن استخدم بطاقته البنكية.

وردّ رمضان وفق ما ذكر في الفيديو على المكالمة قائلا: "أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".
 
وأضاف أن أمثاله من "الشعبيين والفلاحين والصعايدة قد ما يحطوا في بيوتهم قد ما يحطوا في البنك... مستورة".

ووقتها قالت النيابة العامة المصرية، إن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

ولفت مكتب النائب العام المصري، إلى أنه "لا اختصاص للنيابة العامة" في هذا الشأن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-06-16
11:00 | 2021-06-16
08:49 | 2021-06-16
08:00 | 2021-06-16
07:04 | 2021-06-16
05:00 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website