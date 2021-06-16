اضطرابات مفاجئة في حالة دلال عبد العزيز

أكّد مصدر مقرّب من اسرة الفنان الراحل سمير غانم ان حالة الفنانة دلال عبد العزيز غير مستقرة وتعانى العديد من الاضطرابات والتغيرات المفاجئة خاصة في الرئة والجهاز التنفسي وتجد صعوبة شديدة في التنفس رغم استمرار وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وان الامر هو مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا وهي مرحلة صعبة للغاية، رغم شفائها وانتهاء الاعراض الآن الامر ترك اثاره السلبية على التنفس، وتم اتخاذ اجراءات مشددة في المستشفى الموجودة به منعا للزيارة او التقاط صور لها او التحدث معها باستثناء ابنتيها دنيا وايمي فقط اللتين تطمئنان عليها لدقائق معدودة بالرعاية المركزة وتحرصان على ارتداء ملابس زاهية الالوان حتى لا تعلم بوفاة زوجها.