فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تُحدث ضجة على مواقع التواصل.. نشرت صورة جريئة مع زوجها والجمهور يُعلق

Lebanon 24
17-06-2021 | 09:00
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نشرت الممثلة ندى أبو فرحات صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أحدثت جدلا على مواقع التواصل.

 

فقد ظهرت ندى بصورة جريئة حيث كانت ترتدي قميصاً فقط، وإلى جانبها زوجها المخرج ايلي كمال وهو يلتقط سيلفي لهما.

 

A post shared by Nada Abou Farhat (@nadaaboufarhat)


 

 

اثنى بعض المتابعين على الصورة، ولكن البعض الآخر اعتبرها جريئة جدا ومثيرة ويجب عدم نشرها على مواقع التواصل .

 

ندى هي واحدة من أكثر الممثلات الموهوبات في لبنان، أثبتت جدارتها بأدائها التمثيلي القوي، وشاركت في العديد من الأعمال اللبنانية والمشتركة.

 

ندى تزوجت عام 2016 مدنيا في قبرص وانجبت لاحقا ابنها الوحيد "ندي".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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