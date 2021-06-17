معتصم النهار يتعرض لإصابة ويدخل المستشفى.. والجمهور قلق (صورة)

نشر المخرج جو بوعيد في الساعات الماضية صورة للممثل السوري معتصم النهار داخل المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج وكتب معلقا: "الحمدالله على سلامتك أخي معتصم انشالله لا ترى مكروهًا".

معتصم، الذي اعاد نشر الصورة عبر حسابه في الستوري على انستغرام، ردّ مع "إيموجي الابتسامة: وقال: "الله يسامح الذي كان السبب #صالون_زهرة". لكن اللافت ان معتصم عاد وحذف الصورة عبر حسابه.

ولم يُكشف تفاصيل أكثر حول الإصابة التي تعرض لها معتصم النهار في كواليس "صالون زهرة"، ما أثار قلق الجمهور وطرح عدة تساؤلات هل معتصم تعرض لإصابة فعلاً أو أن الصورة تعود لأحد المشاهد ضمن سياق أحداث العمل الذي يصوّر في لبنان ويشارك في بطولته الى جانب نخبة من النجوم نذكر منهم نادين نسيب نجيم، طوني عيسى، زينة مكي، نهلا داوود وغيرهم.