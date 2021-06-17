راغب علامة يُعلق على تظاهرة اليوم: العبوا غيرها

علّق الفنان راغب علامة على دعوة بعض أحزاب السلطة بالمشاركة في تظاهرة اليوم الخميس التي دعت إليها بعض النقابات العمالية .

ووصف راغب في تغريدة له عبر "تويتر" التظاهرة بالأغرب والأوقح وكتب: "أغرب وأوقح واكثر تظاهرة مفضوحة هي تظاهرة اليوم ! السلطة تتظاهر بوجه المواطنين لكن بدنا نتطمّن اذا رح يصير في تكسير وحرق دواليب انتم مفضوحين يا أهل الحكم ! حتى الطفل يعرف انكم جعلتم من زمان النقابات خاتم بأصبعكم. العبوا غيرها " .