فنون ومشاهير

راغب علامة يُعلق على تظاهرة اليوم: العبوا غيرها

Lebanon 24
17-06-2021 | 11:30
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علّق الفنان راغب علامة على دعوة بعض أحزاب السلطة بالمشاركة في تظاهرة اليوم الخميس التي دعت إليها بعض النقابات العمالية .

 

ووصف راغب في تغريدة له عبر "تويتر" التظاهرة بالأغرب والأوقح وكتب: "أغرب وأوقح واكثر تظاهرة مفضوحة هي تظاهرة اليوم ! السلطة تتظاهر بوجه المواطنين لكن بدنا نتطمّن اذا رح يصير في تكسير وحرق دواليب انتم مفضوحين يا أهل الحكم ! حتى الطفل يعرف انكم جعلتم من زمان النقابات خاتم بأصبعكم. العبوا غيرها " .

 
 
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