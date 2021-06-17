فنون ومشاهير

ابنة عمرو دياب تثير الجدل مجدداً

Lebanon 24
17-06-2021 | 08:00
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قبل أيام، كانت جنى عمرو دياب ترند تويتر بعد إعلانها معاناتها من مرض ADHD، وكما العادة لم يعلق والدها نهائياً على الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لماذا أثارت جنى عمرو دياب الجدل مجدداً؟

فور نشرها بعض الصور الخاصة التي تجمعها بصديق إيطالي معلّقة بكلمة "أحبك"، أغلقت جنى عمرو دياب التعليقات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور الإنستغرام حتى لا تستقبل أي تعليقات قد تؤذيها، ورفضت الرد على من تواصل معها خاصة بعد انتشار أخبار أنها تعيش قصة حب مع هذا الشاب وتستعد للانتقال للعيش معه في منزل واحد بعد زواجهما.
 


على صعيد آخر، تردد أخيراً عودة العلاقة بين دينا الشربيني والهضبة عمرو دياب بعد تهنئتهما ابنته نور بعيد ميلادها قبل أيام، ورد الأخيرة برسالة خاصة طلبت منها رؤيتها قريباً، ما أثارت الشكوك عن الصلح بين دينا وعمرو دياب، وهذا ما نفته مصادر مقربة. 
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