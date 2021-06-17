فنان عربي شهير يحتفل بزفاف نجله في حضور نجوم الفن والغناء (فيديو وصور)

احتفل الفنان مصطفى قمر، بزفاف نجله تيام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء، الذين شاركوا قمر فرحته بنجله.





وأحيا حفل الزفاف عدد من نجوم الفن من بينهم محمد حماقى، وتامر حسني، اللذين أشعلا أجواء الحفل بأغانيهم الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء معهما. وأحيا حفل الزفاف عدد من نجوم الفن من بينهم محمد حماقى، وتامر حسني، اللذين أشعلا أجواء الحفل بأغانيهم الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء معهما.





وحرص على حضور الحفل مجموعة من نجوم الفن من بينهم إيهاب توفيق وإدوارد ومحمد رجب ومحمد لطفى وهاني سلامة وجنات وغادة عادل وهشام عباس وحميد الشاعري ومحمد نور. وحرص على حضور الحفل مجموعة من نجوم الفن من بينهم إيهاب توفيق وإدوارد ومحمد رجب ومحمد لطفى وهاني سلامة وجنات وغادة عادل وهشام عباس وحميد الشاعري ومحمد نور.