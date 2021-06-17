فنون ومشاهير

فنان عربي شهير يحتفل بزفاف نجله في حضور نجوم الفن والغناء (فيديو وصور)

Lebanon 24
17-06-2021 | 12:45
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفل الفنان مصطفى قمر، بزفاف نجله تيام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء، الذين شاركوا قمر فرحته بنجله.
 


وأحيا حفل الزفاف عدد من نجوم الفن من بينهم محمد حماقى، وتامر حسني، اللذين أشعلا أجواء الحفل بأغانيهم الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء معهما.
 


وحرص على حضور الحفل مجموعة من نجوم الفن من بينهم إيهاب توفيق وإدوارد ومحمد رجب ومحمد لطفى وهاني سلامة وجنات وغادة عادل وهشام عباس وحميد الشاعري ومحمد نور.
 


الجدير بالذكر أن مصطفى قمر، قدم في رمضان الماضي مسلسل "فارس بلا جواز" تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، بطولة محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبياري ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام، إضافة إلى ضيوف الشرف شيري عادل وندا موسى وبشرى وديما بياعة وفاطمة عادل.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2021-06-17
07:35 | 2021-06-17
05:00 | 2021-06-17
04:30 | 2021-06-17
04:00 | 2021-06-17
03:00 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website