26
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
فنان عربي شهير يحتفل بزفاف نجله في حضور نجوم الفن والغناء (فيديو وصور)
Lebanon 24
17-06-2021
|
12:45
A-
A+
A+
A-
احتفل الفنان مصطفى قمر، بزفاف نجله تيام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء، الذين شاركوا قمر فرحته بنجله.
وأحيا حفل الزفاف عدد من نجوم الفن من بينهم محمد حماقى، وتامر حسني، اللذين أشعلا أجواء الحفل بأغانيهم الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء معهما.
وحرص على حضور الحفل مجموعة من نجوم الفن من بينهم إيهاب توفيق وإدوارد ومحمد رجب ومحمد لطفى وهاني سلامة وجنات وغادة عادل وهشام عباس وحميد الشاعري ومحمد نور.
الجدير بالذكر أن مصطفى قمر، قدم في رمضان الماضي مسلسل "فارس بلا جواز" تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، بطولة محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبياري ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام، إضافة إلى ضيوف الشرف شيري عادل وندا موسى وبشرى وديما بياعة وفاطمة عادل.
تابع
الأكثر قراءة
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
Lebanon 24
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
01:15 | 2021-06-17
17/06/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصر اليوم
10:00 | 2021-06-16
16/06/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
03:00 | 2021-06-17
17/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
02:30 | 2021-06-17
17/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
02:24 | 2021-06-17
17/06/2021 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2021-06-17
ابنة عمرو دياب تثير الجدل مجدداً
07:35 | 2021-06-17
عناق وغرام وفرح.. هكذا تمضي فنانة لبنانية شهر عسلها في المالديف! (صور وفيديو)
05:00 | 2021-06-17
هاني شاكر يفاجئ جمهوره بإطلالته الأخيرة.. شاهدوا كيف بدا (صورة)
04:30 | 2021-06-17
راغب علامة يُعلق على تظاهرة اليوم: العبوا غيرها
04:00 | 2021-06-17
معتصم النهار يتعرض لإصابة ويدخل المستشفى.. والجمهور قلق (صورة)
03:00 | 2021-06-17
هند البحرينية تتزوج للمرة الثالثة.. والعريس نجم كرة سلة لبناني (فيديو)
فيديو
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
08:03 | 2021-06-17
17/06/2021 15:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق متصفح "Opera GX Mobile".. إليكم أبرز ما يميّزه!
Lebanon 24
إطلاق متصفح "Opera GX Mobile".. إليكم أبرز ما يميّزه!
08:00 | 2021-06-17
17/06/2021 15:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي شهير يحتفل بزفاف نجله في حضور نجوم الفن والغناء (فيديو وصور)
Lebanon 24
فنان عربي شهير يحتفل بزفاف نجله في حضور نجوم الفن والغناء (فيديو وصور)
05:45 | 2021-06-17
17/06/2021 15:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact