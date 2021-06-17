يارا تلتقي محمد صلاح في دبي.. وتعليق يثير حيرة الجمهور (صورة)

شاركت الفنانة يارا محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعتها باللاعب العالمي المصري محمد صلاح.

وعبّرت يارا عن سعادتها الكبيرة بلقاء صلاح صدفة في دبي تزامناً مع إحتفاله بعيد ميلاده حيث وصفته ب فخر العرب وكتبت: "لما تجيب سيرة حدا مبارحوبالصدفة بتلاقيه اليوم ماشي جنبك.. معقول كون أنا السّبب في صفقة القرن يلاااااا بقى يا فخر العرب".

ويبدو أن يارا طلبت من محمد صلاح الإنضمام لناديها المفضّل برشلونة حين قالت في تعليقها معقول كون أنا السبب في صفقة القرن؟