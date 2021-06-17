فنون ومشاهير

تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

Lebanon 24
17-06-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-834175-637595539624309475.jpg
Doc-P-834175-637595539624309475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر مسؤول بالمستشفى الخاص الذي تخضع فيه الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز للعلاج، إن حالتها الصحية تتحسن ولكن ببطئ شديد.
 
وأشار المصدر إلى أن الفنانة تحتاج إلى دعم أكسجين من خلال أحد الأجهزة الطبية، وما زالت الرئة تعاني من تليف بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه من يعاني من تليف في الرئة وأصيب بفيروس كورونا يحتاج إلى وقت لكي تستعيد الرئة عافيتها مرة أخرى من خلال وضعه على أجهزة التنفس.

وأكد أن دلال عبدالعزيز لا تعلم خبر وفاة زوجها، بناء على طلب أسرتها الذين يخشون من تدهور صحتها حال معرفتها بالنبأ، مشيرا إلى أن أسرة الفنانة طالبوا عدم معرفتها بالخبر، وشددوا على طاقم التمريض بعدم تداول أي معلومات تخص الراحل سمير غانم أمامها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-06-17
14:35 | 2021-06-17
11:00 | 2021-06-17
10:17 | 2021-06-17
10:14 | 2021-06-17
08:50 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website