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فنون ومشاهير
إعلام يكشف عن علاقة كاني ويست بالعارضة الروسية إرينا شايك
Lebanon 24
17-06-2021
|
16:00
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نشرت وسائل إعلام تفاصيل علاقة مغني الراب كاني ويست البالغ من العمر 44 عامًا مع عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك البالغة من العمر 35 عامًا.
ووفقا لمجلة "يو إس" الأمريكية، بدأت علاقة الثنائي قبل ثلاثة أشهر بالتزامن مع الانفصال بين نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وكاني ويست، وقام مغني الراب مؤخرًا بإلغاء متابعة زوجته السابقة كيم كارداشيان وعائلتها بأكملها على موقع "تويتر".
وبحسب مجلة "بيبول" الأسبوعية الأمريكية، يعتزم مغني الراب الذي يسكن في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية اللقاء مع عارضة الأزياء الروسية التي تقطن في ولاية نيويورك.
ونشر موقع "ديلي ميل" صورا تكشف وجود ويست في فرنسا برفقة شايك وبعض الأصدقاء بمناسبة عيد ميلاده الـ44.
وأوضحت المجلة أن ويست يعيش في لوس أنجلوس وليس لديه أي خطط للانتقال إلى نيويورك. ومع ذلك، فهو يستمتع بقضاء الوقت مع شايك ويخطط لرؤيتها مرة أخرى قريبًا.
وانفصل كاني ويست عن زوجته كيم كاردشيان بعد زواج دام ست سنوات، وإيرينا شايك لم تدخل علاقة جديدة منذ انفصالها عن والد ابنتها برادلي كوبر.
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