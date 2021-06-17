فنون ومشاهير

مذيعة تتعرض للإغماء على الهواء مباشرة (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2021 | 21:35
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تعرضت المذيعة لينا قيشاوي للإغماء أثناء ظهورها في برنامج مذاع على الهواء مباشر.


وخلال حديث المذيعة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "الجزيرة"، تلعثمت لتبتسم محاولة إخفاء ما تشعر به من دوار.

وبعدما واصلت قيشاوي حديثها توقفت مرة أخرى لتبدأ أعراض الإغماءة في الظهور عليها، حيث كاد يختل توازنها فيما بدأت إغلاق عينيها. 

لاحظ زميلها أنها على وشك الدخول في إغماءة فتحدث بدل منها، وركزت الكاميرات عليه، فيما مد لها يده أثناء حديثه حتى لا تسقط قبل أن يصل من يسعفها.
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