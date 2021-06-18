فنون ومشاهير

ظهرت بشورت قصير جداً وصور جريئة مع راقص فرنسي.. ميريام فارس تتعرض لهجوم حاد (صور)

Lebanon 24
18-06-2021 | 09:00
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تعرضت الفنانة ميريام فارس لهجوم حاد وانتقادات لاذعة، بعدما نشرت مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، من تحضيراتها وبروفات فيديو كليبها الجديد "غدارة يا دنيا".

 

وظهرت ميريام في الصور التي نشرتها بملابس جريئة إذ ارتدت هوت شورت ساخن وتوب أسود مكشوف الظهر، وانتقد البعض صورها الجريئة مع أحد الراقصين الفرنسيين الذي شاركها في الفيديو كليب.

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وتخطت أغنية "غدارة يا دنيا" لميريام 6 ملايين مشاهدة بعد طرحها قبل أقل من أسبوعين عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات رولي فارس، وألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش، والكليب تم تصويره في مدينة برلين بألمانيا، وشارك ميريام الرقص أحد الراقصين الفرنسيين، وسُجلت الأغنية خلال فترة حملها في طفلها الثاني، وصورته في منزلها، لالتزامها طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، بسبب أزمة كورونا.

المصدر: لها
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