فنون ومشاهير

أصالة تغيظ شقيقتها وتوجّه رسالة لجيسيكا عازار وزوجها.. ماذا قالت لهما؟

Lebanon 24
18-06-2021 | 08:00
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تجاهلت الفنانة السورية أصالة إنتقاد شقيقتها الفنانة ريم نصري لها بعد حضورها حفل زفاف الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار ورجل الأعمال اللبناني محمد صوفان.

 

ووجهت أصالة رسالة لجيسيكا ومحمد، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صوراً من أجواء حفل الزفاف، وكتبت :"لأنّي بحسّ باخد من هواها أوكسجيني للحياة بفرح مرتين لمّا بيزيد فرحي بلقاها فرح لإخوه وأصحاب بدّي شوي أحكي عنهم اتنينهم ببدى بجيسي ( الإعلاميّه الكبيره جيسيكا عازار) اللي صمّمت مع حبيبها وشريكها يكون الفرح بلبنان رغم الظروف القاهره وكان فرح غايه بالبساطه ومليان محبّه وشموع كتار وغمرت كلّ المكان اللي مزيّن شجر لبنان وبساطه العشب الأخضر بضحكتها الطيّبه وفرحتها الطفوليّه".

 

وأضافت:"وعريسها الغالي جدّاً الحبيب الصّديق محمّد صوفان اللي من سموّ أخلاقه مافي كلام ينصفه .. وجمع فرحها أحلى الأصحاب اللي كلهم من أقرب أحبابي وصحابي وناسي .. لبنان فعلاً تعبان بس أهله رح يعينوه ويسندوه ويفرحوا ويضحكوا ويغنّوا ويرقصوا ليرجع بقوّتهم يقوى .. شكراً جيسيكا ومحمد ياقمرين الله يحفظكم على هالشعور الحلو اللي عيّشتوني فيه بهاليومين ياأخواتي منّ أمّي وحبيبة روحي ومثلي الأوّل والدّائمّ السيّده الجميله بيروت".

 

A post shared by Assala (@assala_official)


 

فردت جيسيكا على أصالة قائلة: أصولتي الغالية منحبك قد الدني، انت اخت وصديقة وعيلتنا فيكي بتكبر وبتحلى بروحك الحلوة وقلبك الكبير وصوتك الرااااااائع وخفة دمك يللي ما في متلها بالعالم وين ما بتكوني بتزرعي حب وفرح وانشالله يا رب كل ايامك نجاح وسعادة وحب ما تطولي علينا ناطرينِك.  love u Solatiiio

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