"يا حقيرة يا شحاتة".. فنانة تفاجئ الجميع بالكشف عن تلقيها شتائم من محمد رمضان وتطاوله عليها!

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز عن تلقيها الشتائم والسُّباب من الفنان محمد رمضان، وتطاوله عليها، وذلك على خلفية رفضها المُشاركة في أحد المسلسلات التي يؤدي بطولتها.

وقالت سميرة عبدالعزيز، في تصريحات صحافية إنها فوجئت بالفنان محمد رمضان يُراسلها عبر تطبيق "واتسآب"، حيث كال لها الشتائم والإهانات وعبارات التوبيخ، موضحةً: "لاقيته بيبعت لي ويقول لي يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وأضافت عبدالعزيز أنها أُصيبت بالدهشة بعد قراءة الرسائل، لا سيما أن رفض عروض فنية أمر عادي، لا يُقلّل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه، لافتة إلى أنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان، في أحد المسلسلات التي قام هو ببطولتها.

يُشار إلى أن سميرة عبد العزيز كشفت في عام 2018 عن رفضها تجسيد دور أم محمد رمضان في مسلسل "ابن حلال"، لأن "ليس من المعقول أن تؤدي في هذا العمل دور أمٍ لبلطجي، بعدما جسدت أدوار أم للعظماء في أعمال سابقة"... وأضافت: "هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي الفني، فبعدما جسّدت أدوار الأم لكلٍ من الإمام أبو حنيفة والترمذي والشيخ الشعراوي و"كوكب الشرق" أم كلثوم، أرفض هذا النوع من الدراما الذي يُظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء".