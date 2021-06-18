فنون ومشاهير

"يا حقيرة يا شحاتة".. فنانة تفاجئ الجميع بالكشف عن تلقيها شتائم من محمد رمضان وتطاوله عليها!

Lebanon 24
18-06-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-834363-637596120445345870.jpg
Doc-P-834363-637596120445345870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز عن تلقيها الشتائم والسُّباب من الفنان محمد رمضان، وتطاوله عليها، وذلك على خلفية رفضها المُشاركة في أحد المسلسلات التي يؤدي بطولتها.

 

وقالت سميرة عبدالعزيز، في تصريحات صحافية إنها فوجئت بالفنان محمد رمضان يُراسلها عبر تطبيق "واتسآب"، حيث كال لها الشتائم والإهانات وعبارات التوبيخ، موضحةً: "لاقيته بيبعت لي ويقول لي يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

 
 

وأضافت عبدالعزيز أنها أُصيبت بالدهشة بعد قراءة الرسائل، لا سيما أن رفض عروض فنية أمر عادي، لا يُقلّل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه، لافتة إلى أنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان، في أحد المسلسلات التي قام هو ببطولتها.

 

يُشار إلى أن سميرة عبد العزيز كشفت في عام 2018 عن رفضها تجسيد دور أم محمد رمضان في مسلسل "ابن حلال"، لأن "ليس من المعقول أن تؤدي في هذا العمل دور أمٍ لبلطجي، بعدما جسدت أدوار أم للعظماء في أعمال سابقة"... وأضافت: "هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي الفني، فبعدما جسّدت أدوار الأم لكلٍ من الإمام أبو حنيفة والترمذي والشيخ الشعراوي و"كوكب الشرق" أم كلثوم، أرفض هذا النوع من الدراما الذي يُظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء".

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:45 | 2021-06-18
04:32 | 2021-06-18
04:00 | 2021-06-18
03:00 | 2021-06-18
02:00 | 2021-06-18
23:00 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website