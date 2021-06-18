فنون ومشاهير

مايا دياب حديث مواقع التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
18-06-2021 | 11:00
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استطاعت النجمة اللبنانية مايا دياب أن تكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بعد أن طرحت أغنيتها الجديدة "أحلى الكلام" على موقع يوتيوب وعلى كافة المنصات الموسيقية.

الأغنية حقّقت أكثر من مليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من إصدارها، واحتلّت المرتبة الأولى بين الأغنيات الأكثر تداولاً على أنغامي، وهي من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج شيرين خوري وهو واحد من اللوحات الاستعراضية الضخمة التي قدّمتها في حفلها الأخير X-Plore الذي عُرض حصرياً على شاهد vip وسيُعرض قريباً على شاشة mbc4.

وتلقّت مايا عدداً كبيراً من الرسائل المعبِّرة عن إعجابها بالأغنية الإيقاعية الصيفية الرومانسية، وأبرز هذه الرسائل جاءت من النجمة نانسي عجرم وميريام فارس وماغي بو غصن وغيرهن.
المصدر: نواعم
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