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مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)

Lebanon 24
18-06-2021 | 14:20
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لقي المدوّن الأردني عمار البوريني وزوجته سماح العقرباوي حتفهما في حادث سير مرّوع، بينما تمّ إنقاذ جنين الأخيرة التي كانت حامل.
 


وجاء في بيان صادر عن مديرية الأمن العام في الأردن تحت عنوان "وفاة زوجين واصابة طفلتهما اثر حادث تصادم على طريق النقب" بأنّ "الطواقم الطبية في مستشفى معان الحكومي تنجح باجراء عملية قيصرية للام المتوفاة وانقاذ جنينها ووضعه على الأجهزة الطبيه اللازمة".
 


وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الانقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين "تريلا" ومركبة صغيرة على طريق النقب، نتج عنه وفاة زوجان اثر تعرضهما لاصابات بالغة في الجسم واصابة طفلتهما بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفلة في موقع الحادث ومن ثم نقلها واخلاء الوفاتان الى مستشفى معان الحكومي ،والطفلة قيد العلاج.
 

وبين الناطق الإعلامي أن الكوادر الطبية في مستشفى معان الحكومي قامت بإجراء عملية قيصريه للأم المتوفاة واخراج الجنين ووضعه على الأجهزة الطبية.
 
 
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