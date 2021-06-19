أحلام تسلّم تاج "الملكة" لشريهان





وشاركت أحلام جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لشريهان بشخصية "كوكو شانيل"، وأرفقتها بالتعليق: "عَوداً حميداً يا ملكة". وجّهت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي تحية الى الفنانة المصرية الكبيرة شريهان بمناسبة عرض مسرحيتها "كوكو شانيل" قريباً بعد غياب طويل عن الأعمال الفنية، مانحةً إياها اللقب الأعزّ على قلبها: "الملكة".وشاركت أحلام جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لشريهان بشخصية "كوكو شانيل"، وأرفقتها بالتعليق: "عَوداً حميداً يا ملكة".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية قد شارك متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من كواليس مسرحية "كوكو شانيل"، حيث تظهر شريهان في المقطع وهي تقف على خشبة المسرح وتخطف الأنظار بجمالها وجاذبيتها... وعلّق عليه قائلاً: "‏قريباً... عودة النجمة شريهان ‎بعد غياب طويل في مسرحية ‎"كوكو شانيل" على منصة "شاهد" ‎برعاية ‎هيئة الترفيه".



وتظهر في المقطع شابة صغيرة تمسح الأرض لتأتي بعدها شريهان بكامل أناقتها وتألّقها وترقص مع شاب في مشاهد تشويقية ممتعة.



وجاء هذا المقطع بعد إعلان رئيس هيئة الترفيه السعودية عن عودة شريهان بعمل فني، مشوّقاً الجمهور لعودتها القريبة الى الأضواء بعد غياب دام سنوات.



من جانبها، علّقت النجمة المتألقة عبر حسابها الشخصي في "تويتر" بالقول: "عمل شاق... أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في كل أنحاء العالم وجمهوري الحبيب... ألف مبروك".