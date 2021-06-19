نجوى كرم تصلي لبيروت

صوّرت شمس الاغنيّة اللبنانيّة نجوى كرم مغيب الشمس، ونشرت الصورة عبر حسابها الموثّق على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".







وترجمت الفنانة نجوى كرم إعجابها بجمال العاصمة اللبنانية بيروت ومحبّتها الكبيرة لها من خلال هذه الصورة الّتي أرفقتها بدعاء من القلب جاء فيه: "ملائكة السما تحميكي يا بيروت".