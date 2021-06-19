فنون ومشاهير

هل ستغني بريتني سبيرز على المسرح مرة أخرى؟

Lebanon 24
19-06-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-834752-637597075256730759.jpg
Doc-P-834752-637597075256730759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت المغنية بريتني سبيرز إنها لا تعرف إن كانت ستغني في حفلات مرة أخرى أم لا.

ولم تغن سبيرز منذ أواخر 2018 كما أنها تخضع حاليا لأمر قضائي بالوصاية عليها. وأدلت سبيرز بهذا التصريح في منشور مصور على صفحتها على إنستغرام، إذ أجابت على 3 أسئلة قالت إن معجبيها طرحوها.

وقالت سبيرز، عمرها 39 عاما، في المقطع المصور: "هل أنا مستعدة لاعتلاء المسرح مرة أخرى؟ هل سأعود إلى المسرح مرة أخرى"، وأضافت: "ليس لدي أي فكرة. أنا أستمتع الآن، أنا في مرحلة انتقالية في حياتي وأنا أستمتع بنفسي".

وتأتي تصريحات سبيرز بعد مناشدات متكررة من المعجبين لطمأنتهم بأنها بخير وسط تزايد نظريات المؤامرة التي تقول إنها محتجزة رغما عنها وترسل رسائل مشفرة للمساعدة من خلال منشوراتها الكثيرة على إنستغرام.

كما أنها تأتي قبل أسبوع من اعتزامها مخاطبة محكمة لوس أنجلوس التي تشرف على أمر الوصاية بإدارة شؤونها الشخصية والتجارية منذ تعرض صحتها النفسية لانهيار في 2008.

ولم تتحدث سبيرز في الفيديو عن الوصاية لكنها أجابت على سؤالين آخرين.

وكان أحد السؤالين يتعلق برحلة العمل المفضلة لديها فقالت إنها كانت إلى إيطاليا حيث أقامت مع مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي والأخر يتعلق بمقاس حذائها.

وكانت أخر مرة غنت فيها سبيرز على المسرح في تشرين الأول 2018 في سباق فورمولا 1 للسيارات في أوستن بولاية تكساس في ختام جولة عالمية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-06-19
14:35 | 2021-06-19
14:00 | 2021-06-19
11:00 | 2021-06-19
06:31 | 2021-06-19
05:00 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website