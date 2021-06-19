فنون ومشاهير

جورج وسوف يحيّر الجمهور

Lebanon 24
19-06-2021 | 11:00
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أطلّ سلطان الطرب جورج وسوف في أحدث منشورٍ له وهو يجلس على الشاطئ ويتأمّل موج البحر.

 

في التفاصيل، قال الفنان جورج وسوف في حواره مع البحر بالفيديو الّذي نشره عبر إنستغرام: "يا بحر، إلي عندك حبيب هاتو".

 

وسأل وسوف متابعيه "قولكن شو جاوب البحر؟"، وهو السؤال الّذي حيّر الجمهور ورجّح البعض أن يكون هذا الفيديو ضمن خطةٍ تسويقيّةٍ لعمل فنّي مقبل.
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