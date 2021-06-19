فنون ومشاهير

الحالة غير مطمئنة.. رامي رضوان يطلب الدعاء لدلال عبدالعزيز

Lebanon 24
19-06-2021 | 20:00
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نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة للفنانة دلال عبد العزيز والدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، طالب من خلالها جمهوره بالدعاء لها بالشفاء، وعلّق على الصورة قائلاً: "اللهم اكتب لها شفاء عاجلاً لا يغادر سقماً يا رب اللهم تقبّل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها وكل من تكرّم بعمل عمرة باسمها اللّهم اشفها واشف كل مريض يا رب".

وتفاعل الجمهور مع منشور رامي رضوان، وبدورهم دعوا لها بالشفاء.
يُشار إلى أن دلال عبد العزيز لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى بسبب معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا. وأكد مصدر مسؤول في هذا المستشفى أن حالتها الصحية تتحسن ولكن ببطء شديد، بحيث إنها تحتاج إلى جرعات من الأوكسجين من خلال جهاز طبي، لمعاناتها من تليّف في الرئة.

وتابع المصدر، في تصريحات صحافية أن من يعاني تليفاً في الرئة وأُصيب بفيروس كورونا يحتاج إلى المزيد من الوقت لكي تستعيد رئته عافيتها، وذلك من خلال وضعه على أجهزة التنفس.

وأكد أن دلال عبدالعزيز لا تعرف بعد بوفاة زوجها، بناءً على طلب أفراد أسرتها الذين يخشون أن تتدهور صحتها إذا عرفت بالخبر، وشدّدوا على طاقم التمريض بعدم تداول أي معلومات تخص الراحل سمير غانم أمامها.

الجدير ذكره أن دلال عبد العزيز شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس ونخبة من نجوم الفن. وهو من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.
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