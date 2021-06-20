"عروس الموسم" تتحدث عن اختلاف ديانة عريسها.. هل عارضت عائلة جيسيكا عازار زواجها من محمد صوفان؟

وقالت جيسيكا: "الدين لا يفرّقنا، بل يجمعنا. نحن في القرن الحادي والعشرين ولا يزال الناس يتحدّثون وكأننا في العصور الوسطى على مشارف حروب دينية ضروس. في وطن تعيش فيه جماعات من 21 طائفة تحت سقف دستور واحد، من الطبيعي أن يتقابل أشخاص من طوائف مختلفة، فيتحابّوا، ويتزوّجوا. هذا هو التعايش الحقيقي. أنا فتاة تنحدر من عائلة مسيحية منفتحة على الآخرين بغضّ النظر عن دياناتهم وطوائفهم، ولديها أصدقاء من مختلف شرائح المجتمع. ولم تعارض عائلتي زواجي من محمد إطلاقاً".

حلّت الإعلامية جيسيكا عازار نجمة غلاف مجلة "لها" للأسبوع الحالي كـ"عروس الموسم" حيث كشفت تفاصيل زفافها من رجل الأعمال محمد صوفان، وأجابت على السؤال الذي أثار جدلاً واسعاً لدى البعض حول اختلاف ديانتيهما.

وكشفت جيسيكا ان اللقاء الأول مع محمد اتّسم بسحر خاص. وقالت: تعارفنا في سهرة جمعتنا، ثم جاء محمد على الفور وجلس الى جانبي، وراح يحدّثني كأنه يعرفني منذ زمن بعيد، فارتحت إليه وشعرت بأنني أعرفه من زمان. العلاقة بيننا محكومة بكيمياء لا مثيل لها منذ اللحظة الأولى.

وأضافت: أحبّه بكلّ تفاصيله وأحبّ كيف يحبّني، ويهتمّ بي، ويحترمني، ويثق فيّ، ويقدّر عملي، ويدعمني في كلّ خطوة. وهو يحبّ فيّ وقوفي إلى جانبه وعشقي الكبير له. علاقتنا مبنيّة على الصراحة والثقة.

وعن خوضها الإنتخابات البرلمانية بعد زواجها، أجابت جيسيكا: "أنا مقبلة على مرحلة جديدة من حياتي الشخصيّة، وأرغب في أن أعطي هذه المرحلة حقّها، وأمضي وقتاً أطول إلى جانب زوجي محمد. والانتخابات، تتطلّب الكثير من الوقت والجهد، لذا لا أنوي أن أخوض أيّ انتخابات في الموسم الانتخابي المقبل، وأفضّل أن أخصّص وقتي لزوجي وعائلتي".