فنون ومشاهير

بعد اعتزالها الفن.. آلين خلف تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا كيف أصبحت (صور)

Lebanon 24
20-06-2021 | 11:00
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اشتهرت الفنانة آلين خلف في التسعينيات وحققت نجاحا باهراً من خلال عدد كبير من الأغاني التي حفظها الناس ورددوها ولا زالوا حتى الآن.

 

آلين ابتعدت عن الأضواء بعد زواجها عام 2013.

 

هي تزوجت مدنيا في قبرص من كارلو أيوب ابن الفنان ايلي أيوب عام 2013 وفي آب 2014 رزقت بمولودتها الوحيدة "ليفي".

 

آلين تنشر بين الحين والآخر صوراً عبر حسابها الخاص على انستغرام، وهي نشرت مؤخرا صورا وهي تستمتع على البحر. كما تنشر أحيانا صورا مع ابنتها "ليفي".

 

A post shared by Aline Khalaf ألين خلف (@alinekhalafofficial)


 
 
 
 

 

آلين لم تتغير وهي لا تزال رغم مرور السنوات تحتفظ بنفس الملامح، ويبدو انها سعيدة مع عائلتها بعيدا عن الأجواء الفنية.

 

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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