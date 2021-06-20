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بمناسبة عيد الأب.. رابعة الزيات تُعايد زاهي وهبي برسالة مؤثرة: "يا روح البيت" (صورة)

Lebanon 24
20-06-2021 | 04:00
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بمناسبة عيد الأب في 21 حزيران، نشرت الإعلامية رابعة الزيات صورة مع زوجها الإعلامي والشاعر زاهي وهبي وأولادهما.

 

وعلقت رابعة على الصورة العائلية بالقول: "عيد الأب غير كل السنين ، لأنك رجعتلنا بخير وسلامة يا روح البيت، بعودتك رجعتلنا الروح ، خليك بخير وخليك بالبيت ،لانك بيت القصيد وقصيدة البيت ، أنا ودالي وكنز منحبك كتير وكل عيد وانت معنا. "

 

A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)


 

يُذكر ان زاهي وهبي كان قد تعافى من إصابته بكورونا بعدما أدخل المستشفى جراء مضاعفات الفيروس.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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