بمناسبة عيد الأب.. رابعة الزيات تُعايد زاهي وهبي برسالة مؤثرة: "يا روح البيت" (صورة)

بمناسبة عيد الأب في 21 حزيران، نشرت الإعلامية رابعة الزيات صورة مع زوجها الإعلامي والشاعر زاهي وهبي وأولادهما.
وعلقت رابعة على الصورة العائلية بالقول: "عيد الأب غير كل السنين ، لأنك رجعتلنا بخير وسلامة يا روح البيت، بعودتك رجعتلنا الروح ، خليك بخير وخليك بالبيت ،لانك بيت القصيد وقصيدة البيت ، أنا ودالي وكنز منحبك كتير وكل عيد وانت معنا. "
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A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)
A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)
يُذكر ان زاهي وهبي كان قد تعافى من إصابته بكورونا بعدما أدخل المستشفى جراء مضاعفات الفيروس.