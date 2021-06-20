فنون ومشاهير

نجوم آباء.. لأبناء في عمر الشباب بينهم خالد والوليد (صور)

Lebanon 24
20-06-2021 | 08:00
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لم يتخيل البعض أن هؤلاء النجوم لديهم أبناء في عمر الشباب٬ ولكن في عصر السوشيال ميديا انتشرت صور أبناء النجوم بشكل كبير وبات معظمهم يحظى بشهرة واسعة وعدد متابعين كبير.
ياسين أحمد السقا
في عام 2017، تسلم "ياسين" جائزة أفضل ممثل بدلاً من والده في حفل توزيع جوائز "دير جيست"، وفوجئ الجمهور في وقتها بسبب سنه والشبه الكبير بينه وبين والده.

 



إسلام صابر الرباعي
مؤخراً احتفل النجم صابر الرباعي بتخرج ابنه "اسلام"٬ وصدم الجمهور بمعرفة أن لصابر ابناً شاباً يفوقه في الطول ويشبهه في الملامح إلى حد كبير.
 




الوليد عاصي الحلاني
لا تخفى على أحد الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها الوليد ابن النجم عاصي الحلاني، الذي قرر السير على خطى والده في عالم الفن وأصبح مطرباً ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة.
 



خالد راغب علامة
بوسامته وجاذبيته اللافتتين٬ خطف ابن السوبر ستار راغب علامة الأنظار وأصبح يحظى بشهرة توازي شهرة والده٬ إذ بتابعه على "إنستغرام" حوالي الـ600 ألف متابع.
 
 
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