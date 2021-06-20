26
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
نجوم آباء.. لأبناء في عمر الشباب بينهم خالد والوليد (صور)
Lebanon 24
20-06-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يتخيل البعض أن هؤلاء النجوم لديهم أبناء في عمر الشباب٬ ولكن في عصر السوشيال ميديا انتشرت صور أبناء النجوم بشكل كبير وبات معظمهم يحظى بشهرة واسعة وعدد متابعين كبير.
ياسين أحمد السقا
في عام 2017، تسلم "ياسين" جائزة أفضل ممثل بدلاً من والده في حفل توزيع جوائز "دير جيست"، وفوجئ الجمهور في وقتها بسبب سنه والشبه الكبير بينه وبين والده.
إسلام صابر الرباعي
مؤخراً احتفل النجم صابر الرباعي بتخرج ابنه "اسلام"٬ وصدم الجمهور بمعرفة أن لصابر ابناً شاباً يفوقه في الطول ويشبهه في الملامح إلى حد كبير.
الوليد عاصي الحلاني
لا تخفى على أحد الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها الوليد ابن النجم عاصي الحلاني، الذي قرر السير على خطى والده في عالم الفن وأصبح مطرباً ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة.
خالد راغب علامة
بوسامته وجاذبيته اللافتتين٬ خطف ابن السوبر ستار راغب علامة الأنظار وأصبح يحظى بشهرة توازي شهرة والده٬ إذ بتابعه على "إنستغرام" حوالي الـ600 ألف متابع.
تابع
الأكثر قراءة
هؤلاء هم المحميون من المتحور الهندي...إذا وصل إلى لبنان
Lebanon 24
هؤلاء هم المحميون من المتحور الهندي...إذا وصل إلى لبنان
07:20 | 2021-06-20
20/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تلفت الأنظار بإطلالتها.. نبيلة عواد تحتفل بزفاف شقيقتها هل تشبهها؟ (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تلفت الأنظار بإطلالتها.. نبيلة عواد تحتفل بزفاف شقيقتها هل تشبهها؟ (صور)
02:00 | 2021-06-20
20/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل تبّلغ من السفيرة الفرنسية هذا الأمر
Lebanon 24
باسيل تبّلغ من السفيرة الفرنسية هذا الأمر
02:45 | 2021-06-20
20/06/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة تُثير الجدل.. والجمهور يُعلق: فستان أم قميص نوم؟ (صور)
Lebanon 24
إطلالة نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة تُثير الجدل.. والجمهور يُعلق: فستان أم قميص نوم؟ (صور)
02:00 | 2021-06-20
20/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن باسيل.. سبب "مَصيري" جمع "حزب الله" والحريري
Lebanon 24
بعيداً عن باسيل.. سبب "مَصيري" جمع "حزب الله" والحريري
06:00 | 2021-06-20
20/06/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-06-20
خلال حفل غنائي.. نانسي عجرم تكشف للجمهور عن طبيعة مرضها (فيديو)
14:00 | 2021-06-20
فرقة ”BTS“ تتألق بإنجاز جديد.. ما هو؟
13:49 | 2021-06-20
هجوم ناري من اليسا على باسيل.. استحي بقا
11:00 | 2021-06-20
هكذا دعم أحمد العوضي زوجته ياسمين عبدالعزيز بعد أزمتها الأخيرة
09:35 | 2021-06-20
بينهم رجل اعمل شهير واعلامي.. نجمات عربيات تزوّجن من لبنانيين (صور)
09:19 | 2021-06-20
إبنة رامي عياش تخطف القلوب بجمالها! (فيديو)
فيديو
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
10:00 | 2021-06-20
20/06/2021 23:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غسان الرحباني لـ "لبنان24": للأسف لا حلّ إلا بعد انتهاء عهد عون
Lebanon 24
غسان الرحباني لـ "لبنان24": للأسف لا حلّ إلا بعد انتهاء عهد عون
05:00 | 2021-06-20
20/06/2021 23:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدام مقدمة طائرة ركاب بالأرض أثناء إقلاعها (فيديو)
Lebanon 24
اصطدام مقدمة طائرة ركاب بالأرض أثناء إقلاعها (فيديو)
05:00 | 2021-06-20
20/06/2021 23:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact