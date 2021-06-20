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فنون ومشاهير
بينهم رجل اعمال شهير واعلامي.. نجمات عربيات تزوّجن من لبنانيين (صور)
Lebanon 24
20-06-2021
|
09:35
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أعلنت الفنانة هند البحرينية دخولها القفص الذهبي مع خطيبها نجم كرة السلة اللبناني كريم عزّالدين في زواجها الثالث في حياتها، والثاني من لبناني إذ ارتبطت سابقاً بمدير الإنتاج جورج نمر.
وارتبطت نجمات عربيات كثيرات من لبنانيين، من أبرزهن:
الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة: ارتبطت في شهر أب من عام 2015 من من رجل الأعمال وليد عواضة، وفي السابع من نيسان من عام 2017، رزقا بمولودتمها الأولى وأطلقا عليها اسم ليا.
الفنانة والإعلامية آروى اليمنية: تزوجت من الإعلامي عبد الفتاح المصري في شهر تشرين الأول من عام 2011، وأنجبت ابنتهما الأولى نمرة في عام 2012.
الفنانة السوريّة القديرة صباح الجزائري: متزوّجة من رباح التقي وأنجبت منه ثلاثة أبناء: المخرجة رشا، والممثلة الشابة ترف، وكرم التقي.
الفنانة التونسية بهاء الكافي: تزّوجت في عام 2012 من وسيم شقير، ورُزقا بابنتهما الأولى جويا في عام 2016، وابنهما كيان في عام 2018.
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