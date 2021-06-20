فنون ومشاهير

خلال حفل غنائي.. نانسي عجرم تكشف للجمهور عن طبيعة مرضها (فيديو)

Lebanon 24
20-06-2021 | 16:00
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أطلّت المطربة اللبنانية نانسي عجرم في حفلٍ غنائي أحيته، يوم الجمعة في مصر، وقد كشفت خلاله عن المرض الذي أصابها.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعجرم خلال الحفل، وقد اعتذرت قبل تقديم أغنية جديدة عن تغيّر صوتها.

وفي كلمةٍ مقتضبة لها، أكدت نانسي عجرم أنها ليست مُصابة بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّها "أجرت تحليل الـPCR وكانت النتيجة سلبية"، موضحة أنها "أصيبت بالانفلونزا".

وكانت عجرم طرحت مؤخراً أغنيتها المصورة "حبك بيقوى" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

والأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي هاني يعقوب، وهي أولى أغاني ألبوم عجرم الجديد "نانسي 10" المقرر طرحه قريباً.
 
 
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