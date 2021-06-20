هجوم ناري من اليسا على باسيل.. استحي بقا

شنّت النجمة اليسا هجوماً لاذعاً على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وكتبت عبر تويتر: الناس عا بواب الصيدليات والمحطات و المستشفيات عم تنبش عا لقمة عيشا والصهر عم بحصل حقوق المسيحيين مع الحزبما في ضمانة لحقوق كل اللبنانيين غير الدولة ،استحي بقاخطاب شعبوي طائفي فاشل