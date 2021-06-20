فنون ومشاهير

هجوم ناري من اليسا على باسيل.. استحي بقا

Lebanon 24
20-06-2021 | 20:49
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شنّت النجمة اليسا هجوماً لاذعاً على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وكتبت عبر تويتر: الناس عا بواب الصيدليات والمحطات و المستشفيات عم تنبش عا لقمة عيشا والصهر عم بحصل حقوق المسيحيين مع الحزب
ما في ضمانة لحقوق كل اللبنانيين غير الدولة ،استحي بقا
خطاب شعبوي طائفي فاشل
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