فنون ومشاهير

نوال الزغبي صوّرت أغنية خليجية

Lebanon 24
20-06-2021 | 23:00
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أعلنت الفنانة نوال الزغبي، مفاجأة لمتابعيها، قائلة انها "انتهت من تصوير فيديو كليب أغنية خليجية".
وكتبت نوال، في حسابها عبر "تويتر": "امبارح صورت الأغنية الخليجية مع المخرج فادي حداد".
وأثارت المفاجأة إعجاب الجمهور الذي أعرب عن حماسته بالتعليقات لسماع أغنيتها الجديدة، خصوصاً أن نوال تتحضر لإصدار ميني ألبوم يتضمن 4 أعمال غنائية.
يذكر أن نوال كانت أصدرت أغنيتين باللهجة المصرية هما "أسعد لحظة" كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة، و"بكلم خيالي" من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع موسيقي ريمي مراد.
من جهة أخرى، أشارت الزغبي إلى أن "المسؤولين في لبنان غير آبهين بالأوضاع السيئة التي تسود البلد، لتأكدهم أن الشعب سيعود وينتخبهم مجدداً".
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