فنون ومشاهير

فنان لبناني مقطوع من البنزين على الطريق العام.. هذا ما حصل معه (صور)

Lebanon 24
21-06-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-835244-637598654928627253.jpg
Doc-P-835244-637598654928627253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الفنان جوزيف عطية عددا من الفيديوهات عبر خاصية "ستوريز" على "انستغرام" توثّق انقطاعه من مادة البنزين على الطريق العام.
 
 


ويظهر عطية في الفيديو على دراجته النارية التي فرغت من مادة البنزين، لافتا الى أن جميع المحطات مغلقة في لبنان.

 
 
 

وسارعت شقيقة عطية الى نجدته من خلال احضار عبّوة من البنزين ليملأ خزان دراجته.
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-06-21
03:00 | 2021-06-21
02:00 | 2021-06-21
23:00 | 2021-06-20
16:00 | 2021-06-20
14:00 | 2021-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website