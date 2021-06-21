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فنون ومشاهير
فنان لبناني مقطوع من البنزين على الطريق العام.. هذا ما حصل معه (صور)
Lebanon 24
21-06-2021
|
10:00
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نشر الفنان جوزيف عطية عددا من الفيديوهات عبر خاصية "ستوريز" على "انستغرام" توثّق انقطاعه من مادة البنزين على الطريق العام.
ويظهر عطية في الفيديو على دراجته النارية التي فرغت من مادة البنزين، لافتا الى أن جميع المحطات مغلقة في لبنان.
وسارعت شقيقة عطية الى نجدته من خلال احضار عبّوة من البنزين ليملأ خزان دراجته.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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