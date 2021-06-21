فنان لبناني مقطوع من البنزين على الطريق العام.. هذا ما حصل معه (صور)

نشر الفنان جوزيف عطية عددا من الفيديوهات عبر خاصية "ستوريز" على "انستغرام" توثّق انقطاعه من مادة البنزين على الطريق العام.





ويظهر عطية في الفيديو على دراجته النارية التي فرغت من مادة البنزين، لافتا الى أن جميع المحطات مغلقة في لبنان.



ويظهر عطية في الفيديو على دراجته النارية التي فرغت من مادة البنزين، لافتا الى أن جميع المحطات مغلقة في لبنان.