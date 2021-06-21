"كنز" ابنة محمد رمضان محط اهتمام الجمهور يوم تخرّجها.. وهذا ردّ فعله (فيديو)

نشر الفنان المصري محمد رمضان، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو جديد أثناء احتفاله بتخرج ابنته الصغيرة "كنز" من الحضانة.

وظهر رمضان في الفيديو من داخل مدرسة ابنته وعلق عليه: "تهانينا لابنتي كنز وجميع الأطفال.. شكراً لكم".

View this post on Instagram

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)





وظهرت كنز، لأول مرة ممسكة بلوح صغير مكتوب عليه "ممثلة"، وهي المهنة التي ترغب في إمتهانها لتصبح مثل والدها.

يشار إلى أن محمد رمضان تعرض لأزمة جديدة بعد تصريحات الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والتي قالت إن رمضان قام بسبها بعد رفضها التمثيل معه في أحد أعماله، وظهر رمضان في فيديو يعلن من خلاله بأنه لم يفعل ذلك نهائياً ويحترم الأكبر منه سناً.