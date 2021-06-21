فنون ومشاهير

في عيد الاب... ندى ابو فرحات: "الله يلعنن"

Lebanon 24
21-06-2021 | 18:00
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غرّدت الممثلة ندى ابو فرحات  عبر حسابها الخاص على "تويتر" قائلة: " بمناسبة عيد الأب، الله يلعن كل بيّ مجرم بحق اولادو، من البيّ الصغير يللي زاتت أطفالو يشحدوا اللقمة عالطرقات، للبيّ الكبير اللي زاتت شعبو اللي رح ياكل بعضو من الجوع".


وأردفت ابو فرحات"أمّا لكّل الباقيين اللي عم يموتوا ويعيشوا ليأمّنوا حياة بتليق بولادن، فينعاد عليكن".
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