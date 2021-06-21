كيف علّقت هيدي كرم على الفيديو المثيرة للجدل مع ابنها؟

وجهت الفنانة هيدي كرم انتقادا قاسيا لكل من وصف مقطع الفيديو المنشور لها أثناء ممارستها التدريبات الرياضية مع ابنها نديم ب "المقزز"، وأكدت إنها لم تحذف الفيديو المنشور عبر حسابها بموقع إنستقرام، رغم التعليقات السلبية وقالت إنها كانت صاحبة فكرة تصوير المقطع ونشره، لتوجيه رسالة حول رد الأبناء لجميل الأمهات.

أضافت هيدي في أول تعليق على الأزمة أن المقطع يصورها وابنها يحملها على ظهره أثناء ممارسة تدريبات الضغط، وأكدت إنها صورت الفيديو بمنتهى التلقائية، ووضعت تعليقا قالت فيه: حياة قلب امه .... !!! بنشيلهم وهما صغيرين ويشيلونا وهما كبار.

وتابعت في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إن ابنها، 21 عامًا، يمارس الرياضة باستمرار ورغب بأن يحملها على ظهره أثناء قيامه بتمرين الضغط، موضحة أنها كانت صاحبة فكرة تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى تعرض المشاهير بصفة دائمة للهجوم والسباب، لهذا كانت تحذف التعليقات المسيئة على ما تنشره عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها لم ترغب بمسحها هذه المرة ليكون الناس في مواجهة مع أنفسهم.