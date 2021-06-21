فنون ومشاهير

كيف علّقت هيدي كرم على الفيديو المثيرة للجدل مع ابنها؟

Lebanon 24
21-06-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-835419-637599038503787016.jpg
Doc-P-835419-637599038503787016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت الفنانة هيدي كرم انتقادا قاسيا لكل من وصف مقطع الفيديو المنشور لها أثناء ممارستها التدريبات الرياضية مع ابنها نديم ب "المقزز"، وأكدت إنها لم تحذف الفيديو المنشور عبر حسابها بموقع إنستقرام، رغم التعليقات السلبية وقالت إنها كانت صاحبة فكرة تصوير المقطع ونشره، لتوجيه رسالة حول رد الأبناء لجميل الأمهات.
 
أضافت هيدي في أول تعليق على الأزمة أن المقطع يصورها وابنها يحملها على ظهره أثناء ممارسة تدريبات الضغط، وأكدت إنها صورت الفيديو بمنتهى التلقائية، ووضعت تعليقا قالت فيه: حياة قلب امه .... !!! بنشيلهم وهما صغيرين ويشيلونا وهما كبار.
 
وتابعت في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إن ابنها، 21 عامًا، يمارس الرياضة باستمرار ورغب بأن يحملها على ظهره أثناء قيامه بتمرين الضغط، موضحة أنها كانت صاحبة فكرة تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وأشارت إلى تعرض المشاهير بصفة دائمة للهجوم والسباب، لهذا كانت تحذف التعليقات المسيئة على ما تنشره عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها لم ترغب بمسحها هذه المرة ليكون الناس في مواجهة مع أنفسهم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-06-21
11:00 | 2021-06-21
08:20 | 2021-06-21
08:00 | 2021-06-21
05:00 | 2021-06-21
04:00 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website