بعد نجاحه عربياً .. "الهيبة" مدبلج إلى اللغة الهندية

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل " الهيبة " للمخرج سامر برقاوي و المنتج صادق الصباح و بطولة النجم السوري تيم حسن بدأ مؤخراً عرض المسلسل على إحدى قنوات التلفزة الهندية بعد دبلجته للغة الهندية.



وبحسب المعلومات فإنه تمت دبلجة الجزأين الأول و الثاني من المسلسل في الوقت الحالي على أن تتم دبلجة بقية الأجزاء تباعاً، ويعرض العمل على إحدى القنوات الهندية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.





وشهد هذا الجزء استبعاد الفنان أويس مخللاتي عن هذا الجزء بعد خلافات مع الشركة المنتجة حيث سيشهد هذا الجزء وفاة شخصية " صخر " التي أداها أويس على مدار الأجزاء الأربعة السابقة. يشار إلى أن الجزء الخامس و الأخير من مسلسل " الهيبة " و الذي يحمل عنوان " الهيبة – جبل " يتم تصويره في الوقت الحالي وهو من بطولة تيم حسن ، منى واصف ، روزينا لاذقاني ، عبدو شاهين بينما يشارك في بطولة هذا الجزء أيضاً كل من النجمين عبد المنعم عمايري ، إيميه صياح.وشهد هذا الجزء استبعاد الفنان أويس مخللاتي عن هذا الجزء بعد خلافات مع الشركة المنتجة حيث سيشهد هذا الجزء وفاة شخصية " صخر " التي أداها أويس على مدار الأجزاء الأربعة السابقة.