فنون ومشاهير

بعد نجاحه عربياً .. "الهيبة" مدبلج إلى اللغة الهندية

Lebanon 24
21-06-2021 | 16:00
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بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل " الهيبة " للمخرج سامر برقاوي و المنتج صادق الصباح و بطولة النجم السوري تيم حسن بدأ مؤخراً عرض المسلسل على إحدى قنوات التلفزة الهندية بعد دبلجته للغة الهندية.

وبحسب المعلومات فإنه تمت دبلجة الجزأين الأول و الثاني من المسلسل في الوقت الحالي على أن تتم دبلجة بقية الأجزاء تباعاً، ويعرض العمل على إحدى القنوات الهندية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.
 
يشار إلى أن الجزء الخامس و الأخير من مسلسل " الهيبة " و الذي يحمل عنوان " الهيبة – جبل " يتم تصويره في الوقت الحالي وهو من بطولة تيم حسن ، منى واصف ، روزينا لاذقاني ، عبدو شاهين بينما يشارك في بطولة هذا الجزء أيضاً كل من النجمين عبد المنعم عمايري ، إيميه صياح.

وشهد هذا الجزء استبعاد الفنان أويس مخللاتي عن هذا الجزء بعد خلافات مع الشركة المنتجة حيث سيشهد هذا الجزء وفاة شخصية " صخر " التي أداها أويس على مدار الأجزاء الأربعة السابقة.
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