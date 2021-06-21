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فنون ومشاهير
بعد نجاحه عربياً .. "الهيبة" مدبلج إلى اللغة الهندية
Lebanon 24
21-06-2021
|
16:00
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بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل " الهيبة " للمخرج سامر برقاوي و المنتج صادق الصباح و بطولة النجم السوري تيم حسن بدأ مؤخراً عرض المسلسل على إحدى قنوات التلفزة الهندية بعد دبلجته للغة الهندية.
وبحسب المعلومات فإنه تمت دبلجة الجزأين الأول و الثاني من المسلسل في الوقت الحالي على أن تتم دبلجة بقية الأجزاء تباعاً، ويعرض العمل على إحدى القنوات الهندية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.
يشار إلى أن الجزء الخامس و الأخير من مسلسل " الهيبة " و الذي يحمل عنوان " الهيبة – جبل " يتم تصويره في الوقت الحالي وهو من بطولة تيم حسن ، منى واصف ، روزينا لاذقاني ، عبدو شاهين بينما يشارك في بطولة هذا الجزء أيضاً كل من النجمين عبد المنعم عمايري ، إيميه صياح.
وشهد هذا الجزء استبعاد الفنان أويس مخللاتي عن هذا الجزء بعد خلافات مع الشركة المنتجة حيث سيشهد هذا الجزء وفاة شخصية " صخر " التي أداها أويس على مدار الأجزاء الأربعة السابقة.
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