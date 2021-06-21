26
o
بيروت
32
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
مذكرات ويل سميث قريباً
Lebanon 24
21-06-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الممثل الأميركي ويل سميث عن صدور مرتقب لمذكراته بعنوان "ويل" كما كشف عن عنوان الكتاب وغلافه، وفقا لموقع "ديدلاين".
وشكر سميث عبر موقع "إنستغرام" أمس، معجبيه على الحب، قائلا: "أرى أنكم تطلبون مسبقا كتابي في وقت مبكر، شكرا لكم".
وأدرج الكتاب الذي سيصدر عن "دار بنغوين للنشر" في 9 تشرين الثاني المقبل، كأفضل مبيعات السير الذاتية للمشاهير على موقع "أمازون".
ويشارك مارك مانسون سميث في كتابة مؤلفه الأول. ومانسون هو مؤلف كتاب "فن اللامبالاة" الذي باع ملايين من النسخ. أما غلاف المذكرات فهو من تصميم الفنان المقيم في نيو أورلينز برندان "بي مايك" أودامز.
تابع
الأكثر قراءة
حكومة سياسية برئاسة الحريري؟
Lebanon 24
حكومة سياسية برئاسة الحريري؟
03:50 | 2021-06-21
21/06/2021 03:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
Lebanon 24
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
14:52 | 2021-06-21
21/06/2021 02:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام سريّ لجنبلاط يخرج الى العلن... ماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلام سريّ لجنبلاط يخرج الى العلن... ماذا قال؟ (فيديو)
07:50 | 2021-06-21
21/06/2021 07:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
13:30 | 2021-06-21
21/06/2021 01:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل "ليلة القبض على اصحاب المحطات".. هذا ما حصل
Lebanon 24
تفاصيل "ليلة القبض على اصحاب المحطات".. هذا ما حصل
13:09 | 2021-06-21
21/06/2021 01:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:00 | 2021-06-22
فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"
02:00 | 2021-06-22
أنجيلينا جولي تقدم الدعم للاجئين في يومهم العالمي
01:00 | 2021-06-22
كاترين زيتا جونز تنصح زوجها بالتوقف عن عمليات التجميل
23:35 | 2021-06-21
عبير نعمة تعود إلى زمن كورونا: مروان فقد والدته وولادة أغنياتي عسيرة
16:00 | 2021-06-21
بعد نجاحه عربياً .. "الهيبة" مدبلج إلى اللغة الهندية
14:00 | 2021-06-21
كيف علّقت هيدي كرم على الفيديو المثيرة للجدل مع ابنها؟
فيديو
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
10:35 | 2021-06-21
22/06/2021 09:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
22/06/2021 09:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)
Lebanon 24
إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
22/06/2021 09:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact