كاترين زيتا جونز تنصح زوجها بالتوقف عن عمليات التجميل

طالبت النجمة الشهيرة كاترين زيتا جونز زوجها النجم العالمي مايكل دوغلاس "بالوعي الذاتي"، بهدف التوقف عن الخضوع للجراحات التجميلية لإخفاء علامات الشيخوخة.وكشفت تقارير فنية أن الطبيب المعالج لمايكل دوغلاس نصحه بالاستغناء عن الجراحات التجميلية ولو لفترة من الوقت، خاصة أن زوجته كاترين زيتا جونز تشجعه على التقدم في العمر بشكل طبيعي.وأضافت التقارير أن دوغلاس أثار الجدل بالإقبال على عمليات التجميل التي شوهت ملامحه، خاصة أنه فقد امتيازات تلك الجراحات، ولم تصبح مناسبة بالنسبة له، نظرا لسنه الذي تجاوز 76 عاما.وأوضحت أن جونز نصحت زوجها ألا يقلق بشأن تقدمه في العمر أو تغير شكل بشرته، وأن يحافظ على سلامته، لأن تجنب أي جراحة تجميلية أخرى سيكون حفاظا على سلامته، مؤكدة أن نصائح الطبيب تعتبر منطقية.