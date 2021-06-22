27
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
كاترين زيتا جونز تنصح زوجها بالتوقف عن عمليات التجميل
Lebanon 24
22-06-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت النجمة الشهيرة كاترين زيتا جونز زوجها النجم العالمي مايكل دوغلاس "بالوعي الذاتي"، بهدف التوقف عن الخضوع للجراحات التجميلية لإخفاء علامات الشيخوخة.
وكشفت تقارير فنية أن الطبيب المعالج لمايكل دوغلاس نصحه بالاستغناء عن الجراحات التجميلية ولو لفترة من الوقت، خاصة أن زوجته كاترين زيتا جونز تشجعه على التقدم في العمر بشكل طبيعي.
وأضافت التقارير أن دوغلاس أثار الجدل بالإقبال على عمليات التجميل التي شوهت ملامحه، خاصة أنه فقد امتيازات تلك الجراحات، ولم تصبح مناسبة بالنسبة له، نظرا لسنه الذي تجاوز 76 عاما.
وأوضحت أن جونز نصحت زوجها ألا يقلق بشأن تقدمه في العمر أو تغير شكل بشرته، وأن يحافظ على سلامته، لأن تجنب أي جراحة تجميلية أخرى سيكون حفاظا على سلامته، مؤكدة أن نصائح الطبيب تعتبر منطقية.
تابع
الأكثر قراءة
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
Lebanon 24
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
14:52 | 2021-06-21
21/06/2021 02:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام سريّ لجنبلاط يخرج الى العلن... ماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلام سريّ لجنبلاط يخرج الى العلن... ماذا قال؟ (فيديو)
07:50 | 2021-06-21
21/06/2021 07:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
13:30 | 2021-06-21
21/06/2021 01:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل "ليلة القبض على اصحاب المحطات".. هذا ما حصل
Lebanon 24
تفاصيل "ليلة القبض على اصحاب المحطات".. هذا ما حصل
13:09 | 2021-06-21
21/06/2021 01:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
10:13 | 2021-06-21
21/06/2021 10:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:00 | 2021-06-22
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
03:00 | 2021-06-22
ما الذي سيجمع ملحم زين ووائل كفوري قريبًا؟
02:00 | 2021-06-22
فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"
00:00 | 2021-06-22
أنجيلينا جولي تقدم الدعم للاجئين في يومهم العالمي
23:35 | 2021-06-21
عبير نعمة تعود إلى زمن كورونا: مروان فقد والدته وولادة أغنياتي عسيرة
23:00 | 2021-06-21
مذكرات ويل سميث قريباً
فيديو
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
10:35 | 2021-06-21
22/06/2021 11:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
22/06/2021 11:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)
Lebanon 24
إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
22/06/2021 11:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact