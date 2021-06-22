ما الذي سيجمع ملحم زين ووائل كفوري قريبًا؟

ذكر موقع "بصراحة" أن الجمهور على موعد مع حفل فني ضخم، في 23 تموز القادم، بأحد الفنادق في دبي مع ثلاث نجوم وهم ملحم زين، وائل كفوري ومحمد خيري.ويُسمح بالدخول فقط للأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا لأجل سلامة كل الموجودين.