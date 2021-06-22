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فنون ومشاهير
ما الذي سيجمع ملحم زين ووائل كفوري قريبًا؟
Lebanon 24
22-06-2021
|
11:00
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ذكر موقع "بصراحة" أن الجمهور على موعد مع حفل فني ضخم، في 23 تموز القادم، بأحد الفنادق في دبي مع ثلاث نجوم وهم ملحم زين، وائل كفوري ومحمد خيري.
ويُسمح بالدخول فقط للأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا لأجل سلامة كل الموجودين.
المصدر: بصراحة
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