فنون ومشاهير

فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"

Lebanon 24
22-06-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-835560-637599486837963480.jpg
Doc-P-835560-637599486837963480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام من كواليس إحدى مشاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل "عشرين عشرين".

 

ووثق المشهد وصلة ضحك بين نادين والممثل السوري قصي خولي أثناء تأدية مشهد ضرب "النقيب سما "  لـ "صافي" في محاولة للهروب منه أثناء خطفه لها في الحلقة الأخيرة من المسلسل.

 

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 
 

وعلقت نادين على الفيديو بالقول: كانت وقعة منهنهة رحت طاجة فوق الزلمي شك على راسي، من كواليس تصوير آخر حلقة من مسلسل عشرين عشرين. "

 

وفي كواليس المشهد قامت نادين بضرب قصي خولي وبسبب شدة الضربة سقطت هي الأخرى فوقه الأمر الذي تسبب بموجة ضحك عارمة في الكواليس بعد وقوعهما على الأرض، وقام فريق العمل بمساعدتهما على الوقوف مجددا، واحتضنها قصي محاولا تهدئتها.

 

وقد أشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: فوشيا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2021-06-22
03:00 | 2021-06-22
01:00 | 2021-06-22
00:00 | 2021-06-22
23:35 | 2021-06-21
23:00 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website