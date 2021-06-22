فنون ومشاهير

والد تيم حسن الوسيم محط اهتمام الجمهور... هل يشبهه؟ (صور)

Lebanon 24
22-06-2021 | 05:00
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نشر الممثل السوري تيم حسن مجموعة من الصور القديمة التي تجمعه بوالديه من مرحلة الطفولة، والتي نالت استحسان جمهوره ومتابعيه.

 

ولفت والد تيم الأنظار بوسامته في مرحلة شبابه، والشبه الكبير بينه وبين ابنه لناحية الملامح. كما نالت صور تيم في طفولته إعجاب محبّيه الذين أشادوا بوسامته التي لا يزال يتمتع بها الى اليوم.

A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)


 
 

إضافة إلى ذلك نشر تيم صوراً مع ولديه ورد وفهد من زوجته السابقة الفنانة السورية ديمة بياعة، وأرفقها بالتعليق: "رضاك يا أغلى الناس وأمي الحبيبة والدنيا بألف خير، الله يحفظكن ويطوّل عمركم وكل من قرأ هالسطور.. عيد الأب".

 

ونالت الصور إعجاب الآلاف من متابعي تيم حسن الذين تغزّلوا بجماله في كل المراحل، ولاحظ الكثيرون منهم الشبه الكبير بينه وبين والده من جهة، وبينه وبين ابنه البكر من جهة ثانية.

المصدر: لها
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