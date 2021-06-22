طابع بريدي ولوحة تذكارية من "ليبان بوست" إلى الأخوين الرحباني وفيروز

بمناسبة ذكرى رحيل الفنان الكبير عاصي الرحباني الخامسة والثلاثين وعيد الموسيقى، أصدرت شركة "ليبان بوست" طابعا تذكاريا للأخوين رحباني.

وتسلّمت المخرجة ريما الرحباني إبنة الراحل عاصي الرحباني، الطابع التذكاري من السيد خليل شربل كما تسلّمت منه أيضاً اللوحة التذكارية لطابع فيروز التي سبقت وأصدرتها "ليبان بوست".