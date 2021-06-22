فنون ومشاهير

هكذا انقطع جوزيف عطية من البنزين (فيديو)

Lebanon 24
22-06-2021 | 14:00
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فاجأ النجم اللبناني جوزيف عطية متابعيه عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابه في تطبيق "إنستغرام" بتوثيق معاناته والموقف المحرج الذي تعرّض له بعد انقطاعه في وسط الطريق من البنزين، وكيف تفاعل مع المشكلة بعفوية وطرافة.

واستعرض عطية درّاجته النارية الخالية من البنزين، مؤكداً أنه يبحث منذ فترة لتعبئة الوقود ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب المشكلة القائمة في لبنان، ما جعله يقف في منتصف الطريق بانتظار من ينقذه.

وبالفعل حاول بعض المارّة مساعدته، ولكنه سارع إلى الاتصال بشقيقته وطلب منها أن تحضر له قارورة من البنزين حتى يتمكن من ركوب درّاجته النارية وإكمال طريقه، وقال ساخراً: "الله بيدبر".
 
فاجأ النجم اللبناني جوزيف عطية متابعيه عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابه في تطبيق "إنستغرام" بتوثيق معاناته والموقف المحرج الذي تعرّض له بعد انقطاعه في وسط الطريق من البنزين، وكيف تفاعل مع المشكلة بعفوية وطرافة. واستعرض عطية درّاجته النارية الخالية من البنزين، مؤكداً أنه يبحث منذ فترة لتعبئة الوقود ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب المشكلة القائمة في لبنان، ما جعله يقف في منتصف الطريق بانتظار من ينقذه. وبالفعل حاول بعض المارّة مساعدته، ولكنه سارع الى الاتصال بشقيقته وطلب منها أن تحضر له قارورة من البنزين حتى يتمكن من ركوب درّاجته النارية وإكمال طريقه، وقال ساخراً: "الله بيدبر".
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