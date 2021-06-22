فنون ومشاهير

زوج نانسي عجرم هو من طلب استدعاءه للتحقيق معه وليس محاميه... ما السر؟

Lebanon 24
22-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-835739-637599874143761771.jpg
Doc-P-835739-637599874143761771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف غابي جرمانوس، محامي طبيب الأسنان، فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الثلاثاء، أن موكله هو من طلب استدعاء الهيئة الاتهامية للتحقيق معه، وليس العكس كما ما أوردت تقارير أمس.

وأوضح جرمانوس في تصريحات لـموقع "إي تي بالعربي" أن طلب الهاشم بالتوسع في التحقيق معه جاء رغبة منه في إثبات أنه لم يكن بإمكانه إلا القيام بما فعله وقت الحادث، من حيث إطلاق النار على مقتحم منزله دفاعاً عن النفس، ومن حيث عدد الطلقات التي سددها في جسد المتهم.
 
وأشار المحامي غابي جرمانوس إلى أن ما فعله موكله، فادي الهاشم، يعتبر "توازن بين الخطر والدفاع عن النفس"، موضحاً أنه لم يكن لديه خيار له سوى ما قام به وقت الحادث.

المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-06-22
11:00 | 2021-06-22
08:45 | 2021-06-22
08:00 | 2021-06-22
07:15 | 2021-06-22
06:41 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website