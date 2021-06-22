زوج نانسي عجرم هو من طلب استدعاءه للتحقيق معه وليس محاميه... ما السر؟

كشف غابي جرمانوس، محامي طبيب الأسنان، فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الثلاثاء، أن موكله هو من طلب استدعاء الهيئة الاتهامية للتحقيق معه، وليس العكس كما ما أوردت تقارير أمس.



وأوضح جرمانوس في تصريحات لـموقع "إي تي بالعربي" أن طلب الهاشم بالتوسع في التحقيق معه جاء رغبة منه في إثبات أنه لم يكن بإمكانه إلا القيام بما فعله وقت الحادث، من حيث إطلاق النار على مقتحم منزله دفاعاً عن النفس، ومن حيث عدد الطلقات التي سددها في جسد المتهم.





وأشار المحامي غابي جرمانوس إلى أن ما فعله موكله، فادي الهاشم، يعتبر "توازن بين الخطر والدفاع عن النفس"، موضحاً أنه لم يكن لديه خيار له سوى ما قام به وقت الحادث.