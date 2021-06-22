فنون ومشاهير

بيبر ضيفاً على ال"إليزيه" في يوم الموسيقى العالمي

Lebanon 24
22-06-2021 | 23:00
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حل النجم العالمي جاستن بيبر وزوجته هيلي بيبر، ضيفين على قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية (باريس)، حيث استقبلهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بيرجيتما، في إطار حفل ينظمه الموسيقي جان ميشيل جار بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى.

ونشر بيبر صورة من اللقاء عبر حسابه بـ"إنستغرام"، وظهر فيها وهو يرتدي بدلة على حذاء رياضي، كما ارتدت زوجته فستانا بني اللون.


ونشرت سوازيغ دي لا مويسونيير، المصورة الرسمية للرئيس الفرنسي، مجموعة من الصور من اللقاء عبر حسابها بـ"إنستغرام" التي تناولتها الصحف الفرنسية والعالمية.

وتحدث الرئيس الفرنسي مع المغني الكندي الشهير (27 عاماً)، حول المسائل المتعلقة بالشباب، والذي يحظى بيبر بشعبية هائلة بينهم على مستوى العالم.

وهذه ليست أول مرة يستقبل فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نجماً غنائياً عالمياً، إذ سبق له أن استقبل في الإليزيه المغنية الأميركية المشهورة ريهانا في عام 2017، التي قدمت إلى باريس في إطار دعم مؤسسة تُعنى بالتعليم.
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