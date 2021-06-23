صورة لعادل إمام بلحية بيضاء تهز الانترنت.. هذه حقيقتها

ضج موقع "تويتر" بصورة مفبركة للفنان المصري عادل إمام ظهر فيها بجانب نجله الفنان محمد.

وفي حقيقة الأمر، فإن الصورة التي ظهر فيها عادل إمام بلحية بيضاء غير حقيقية، فهي تم التعديل عليها وإضافة لحية بيضاء عليها، أما الصورة الأصلية فهي تعود إلى حفل زفاف ابنه محمد إمام، الذي أقيم قبل سنوات قليلة.