فنون ومشاهير

صورة لعادل إمام بلحية بيضاء تهز الانترنت.. هذه حقيقتها

Lebanon 24
23-06-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-835884-637600312681447116.jpg
Doc-P-835884-637600312681447116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضج موقع "تويتر" بصورة مفبركة للفنان المصري عادل إمام ظهر فيها بجانب نجله الفنان محمد.
 


وفي حقيقة الأمر، فإن الصورة التي ظهر فيها عادل إمام بلحية بيضاء غير حقيقية، فهي تم التعديل عليها وإضافة لحية بيضاء عليها، أما الصورة الأصلية فهي تعود إلى حفل زفاف ابنه محمد إمام، الذي أقيم قبل سنوات قليلة. 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2021-06-23
02:00 | 2021-06-23
23:00 | 2021-06-22
16:00 | 2021-06-22
14:00 | 2021-06-22
11:00 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website