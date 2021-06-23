فنون ومشاهير

غزل بين أحلام وهيفا وهبي.. ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
23-06-2021 | 04:00
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تغزلّت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بنظيرتها اللبنانية هيفا وهبي عبر حسابها على "تويتر"، حيث أعربت عن إعجابها بعملها الجديد "لو كنت"، مغرّدةً: "ديڤا وستظلين ديڤا مبرووووووك حبيبتي هيفا وهبي".

 

وردّت هيفا على أحلام بقولها: "حبيبة قلبي شكرا كتير الله يبارك فيكي".

حبيبة قلبي😘 شكرا كتير

الله يبارك فيكي❣ https://t.co/dm0JqtNBCK

 
 

وكانت هيفا تصدّرت "ترند" شبكات التواصل الاجتماعي بديو "لو كنت" مع الفنان المصري أكرم حسني، وحرصت على المشاركة في تحدي وسم (هاشتاغ) الأغنية، مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسها اللبنانية إليسا، وآيتن عامر وأحمد فهمي وميرهان حسين وشيكو ومصطفى خاطر وشيماء سيف وهشام ماجد من مصر.

 

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