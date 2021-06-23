فنون ومشاهير

عمرو دياب يتجاهل ابنته.. هل دخل في علاقة جديدة؟

Lebanon 24
23-06-2021 | 19:00
A-
A+
Doc-P-835962-637600462575585073.jpg
Doc-P-835962-637600462575585073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم قوة علاقته بأبنائه، لم يهتم الهضبة عمرو دياب بالرد على اتصال ابنته نور وهي الابنة الأولى له من زواجه الأول بشيرين رضا عندما حاولت الاتصال به أثناء ظهورها مع والدتها "لايف" على صفحتها الخاصة على الإنستغرام، بسبب وجوده في بروفات حفله الغنائي الصيفي في جدة الذي أقيم مساء الجمعة الماضية 18 حزيران.

اتصال آخر
ورغم الصداقة القوية التي تجمع نور عمرو دياب ودينا الشربيني، أيضاً لم تلقَ منها رداً عندما حاولت التواصل معها أثناء "اللايف المباشر" بناءً على طلب المتابعين عبر صفحتها على الإنستغرام؛ فيبدو أن الأخرى كانت مشغولة بتصوير مسلسلها الدرامي الجديد "الزيارة" الذي يُصوَّر في لبنان استعداداً لعرضه خلال الفترة القادمة عبر شاشة شاهد الإلكترونية.

وقد حاولت نور أن ترد على أسئلة المتابعين بصدر رحب خاصة أن الكثيرين سألوا عن علاقة والدها عمرو دياب بدينا الشربيني وهل هناك عودة لعلاقتهما قريباً.

على صعيد آخر، تردد أن عمرو دياب يعيش علاقة حب جديدة مع المصورة الفوتوغرافية الخاصة بتغطية حفلاته الغنائية ورحلاته أيضاً، وحتى الآن لا يوجد أي رد من قبل الطرفين تجاه علاقتهما.

جدير بالذكر أن عمرو دياب ودينا الشربيني انتهت علاقتهما نهاية العام الماضي، وقد حاول العديد من الأصدقاء المقربين الصلح بينهما ولكن دون جدوى.

 
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:28 | 2021-06-23
08:00 | 2021-06-23
07:30 | 2021-06-23
07:01 | 2021-06-23
05:00 | 2021-06-23
04:00 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website