عمرو دياب يتجاهل ابنته.. هل دخل في علاقة جديدة؟

رغم قوة علاقته بأبنائه، لم يهتم الهضبة عمرو دياب بالرد على اتصال ابنته نور وهي الابنة الأولى له من زواجه الأول بشيرين رضا عندما حاولت الاتصال به أثناء ظهورها مع والدتها "لايف" على صفحتها الخاصة على الإنستغرام، بسبب وجوده في بروفات حفله الغنائي الصيفي في جدة الذي أقيم مساء الجمعة الماضية 18 حزيران.اتصال آخرورغم الصداقة القوية التي تجمع نور عمرو دياب ودينا الشربيني، أيضاً لم تلقَ منها رداً عندما حاولت التواصل معها أثناء "اللايف المباشر" بناءً على طلب المتابعين عبر صفحتها على الإنستغرام؛ فيبدو أن الأخرى كانت مشغولة بتصوير مسلسلها الدرامي الجديد "الزيارة" الذي يُصوَّر في لبنان استعداداً لعرضه خلال الفترة القادمة عبر شاشة شاهد الإلكترونية.وقد حاولت نور أن ترد على أسئلة المتابعين بصدر رحب خاصة أن الكثيرين سألوا عن علاقة والدها عمرو دياب بدينا الشربيني وهل هناك عودة لعلاقتهما قريباً.على صعيد آخر، تردد أن عمرو دياب يعيش علاقة حب جديدة مع المصورة الفوتوغرافية الخاصة بتغطية حفلاته الغنائية ورحلاته أيضاً، وحتى الآن لا يوجد أي رد من قبل الطرفين تجاه علاقتهما.جدير بالذكر أن عمرو دياب ودينا الشربيني انتهت علاقتهما نهاية العام الماضي، وقد حاول العديد من الأصدقاء المقربين الصلح بينهما ولكن دون جدوى.