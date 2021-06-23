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فنون ومشاهير
شاكيرا تطلق أغنية جديدة تموز المقبل
Lebanon 24
23-06-2021
|
23:00
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أعلنت النجمة العالمية شاكيرا استعدادها لطرح أغنية جديدة في يوليو المقبل، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل الأغنية، وقد عبر الجمهور عن سعادتهم لعودتها بعمل جديد.
وشوقت شاكيرا جمهورها للأغنية المرتقبة، مؤكدة أنها تستعد لإطلاق الأغنية خلال أيام، والتي تعتبر مفاجأة للجمهور.
من ناحية أخرى، كشف تقرير حديث عن امتلاك عدد من المشاهير جزرا مختلفة، يقضون فيها إجازاتهم مع أصدقائهم وأسرتهم، ومنهم المغنية الشهيرة شاكيرا، التي تعاونت مع المغني روجر ووترز، والمغني الإسباني أليخاندرو سانز، لشراء جزيرة في جزر الباهاما، وهي جزيرة "بوندس كاي"، التي يبلغ سعرها 13 مليون دولار، حيث تخطط شاكيرا وأصدقاؤها لتحويل الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 500 فدان، إلى منتجع بيئي خال من الكربون، مصممة خصيصا لجذب الموسيقيين والفنانين الأثرياء.
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