فنون ومشاهير

صبية جميلة جداً: تعرّفوا إلى حبيبة وائل كفوري الجديدة.. صديقه المقرّب كشف عنها (صورة)

Lebanon 24
24-06-2021 | 02:00
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في خطوة مفاجئة، نشر الشاعر حبيب بو أنطون صورة على حسابه الخاص على "فيسبوك" يظهر فيها الفنان وائل كفوري مع صبية جميلة.

 
 
 

وعلّق بو أنطون وهو صديق مقرب من وائل على الصورة قائلا: "يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة".

 

ما أوحى للجميع أن هذه الشابة الجميلة هي حبيبة وائل كفوري الجديدة.

 

وتردد سابقا ان حبيبة وائل تُدعى شانا عبود وقد تم رصدهما سويا في أكثر من مناسبة.

 

إلى ذلك، أكّدت مصادر لـ"لها" أنّ علاقة كفوري بعبود بدأت منذ أكثر من عامين، ومرّت بكثير من التقلبات التي تخللها فترة انفصال قصيرة، قبل عودتهما إلى بعضهما، وتحضيراتهما للإرتباط قريباً.

 

يُشار إلى ان أغنية وائل "كلنا مننجر" الأخيرة تلاقي نجاحاً بارزاً.

 

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