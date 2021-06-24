فنون ومشاهير

في الـ 76 من عمرها نبيلة عبيد تُشعل مواقع التواصل بوصلة رقص.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
24-06-2021 | 03:00
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة المصرية نبيلة عبيد وهي ترقص خلال تواجدها في دبي.

 

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واسترجعت نبيلة عبيد خلال رقصتها أمجاد أشهر أدوارها السينمائية التي حققت من خلالها نجاحاً كبيرا.

 

وكانت عبيد قد التقت بالفنان محمد رمضان خلال تواجدهما في الامارات ونشرت صورا لها معه، وعلقت قائلة: "مع النجم الجميل محمد رمضان في دبي... لقاء فيه كثير من الاحترام واللياقة والحاجات الجميلة.... يا رب الخير دايما للجميع.. محمد رمضان ممثل هايل بيعجبني شغله وأفكاره وبتابع دايما أعماله الفنية... وحشتوني".

 

وظهر رمضان في الصور وهو يقبل يد نبيلة عبيد ويحتضنها، وعلق عليها كاتبا عبر حسابه على "إنستجرام": "أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة".

 

يُذكر ان نبيلة عبيد مواليد 21 كانون الثاني 1945 أب انها تبلغ 76 عاماً.

 

 

المصدر: لها
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