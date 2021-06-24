نادين نسيب نجيم في أحياء بيروت الشعبية.. وشعار "ممنوع دخول الرجال" (صورة)

أيام قليلة تفصل نادين نسيب نجيم عن مقابلة جمهورها للمرة الأولى عبر شاشة منصة "شاهد" الإلكترونية، في عمل درامي ينتمي لنوعية الدراما القصيرة التي تخوضها نادين بعد مشوار حافل بالنجاحات الدرامية خلال المواسم الرمضانية الماضية.



بيروت الشعبية

تخوض نادين نجيم في هذا العمل تجرية مختلفة تماماً عن تجاربها السابقة، خصوصاً أن العمل اجتماعي يدور في فلك قصص النساء ويطرح قضاياهن وهواجسهن بأسلوب كوميدي ودرامي معاً.

الجزء الأكبر من التصوير يتم في أحد أحياء بيروت الشعبية، حيث علمت "نواعم" أنه جُهّز الشارع بالكامل ليتناسب مع أجواء المسلسل الذي يُتوقع أن يحمل التجدد والجرأة في الطرح والمعالجة.وتظهر نادين نجيم في لوك شعبي عصري، حيث تعيش داخل حارة شعبية ضمن الأحداث ولكنها فتاة مثقفة تحاول مناصرة المرأة داخل الحي الشعبي وترفع لافتة "ممنوع دخول الرجال" على الصالون التي تعمل فيه والذي تراه النساء ملاذاً للفضفضة والخروج من أزماتهن اليومية.وتستعد شركة الصباح أوائل شهر آب المقبل لإطلاق مسلسل "صالون زهرة" عبر منصة شاهد VIP، والمسلسل الذي انطلق تصويره منذ أسابيع قليلة يتألف من 15 حلقة من كتابة ندين جابر وإخراج جو بو عيد، بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار بمشاركة مجموعة من النجوم نذكر منهم طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.