فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم في أحياء بيروت الشعبية.. وشعار "ممنوع دخول الرجال" (صورة)

Lebanon 24
24-06-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-836298-637601324656533399.jpg
Doc-P-836298-637601324656533399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أيام قليلة تفصل نادين نسيب نجيم عن مقابلة جمهورها للمرة الأولى عبر شاشة منصة "شاهد" الإلكترونية، في عمل درامي ينتمي لنوعية الدراما القصيرة التي تخوضها نادين بعد مشوار حافل بالنجاحات الدرامية خلال المواسم الرمضانية الماضية.
 

بيروت الشعبية
تخوض نادين نجيم في هذا العمل تجرية مختلفة تماماً عن تجاربها السابقة، خصوصاً أن العمل اجتماعي يدور في فلك قصص النساء ويطرح قضاياهن وهواجسهن بأسلوب كوميدي ودرامي معاً.
 

الجزء الأكبر من التصوير يتم في أحد أحياء بيروت الشعبية، حيث علمت "نواعم" أنه جُهّز الشارع بالكامل ليتناسب مع أجواء المسلسل الذي يُتوقع أن يحمل التجدد والجرأة في الطرح والمعالجة.
وتظهر نادين نجيم في لوك شعبي عصري، حيث تعيش داخل حارة شعبية ضمن الأحداث ولكنها فتاة مثقفة تحاول مناصرة المرأة داخل الحي الشعبي وترفع لافتة "ممنوع دخول الرجال" على الصالون التي تعمل فيه والذي تراه النساء ملاذاً للفضفضة والخروج من أزماتهن اليومية.

وتستعد شركة الصباح أوائل شهر آب المقبل لإطلاق مسلسل "صالون زهرة" عبر منصة شاهد VIP، والمسلسل الذي انطلق تصويره منذ أسابيع قليلة يتألف من 15 حلقة من كتابة ندين جابر وإخراج جو بو عيد، بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار بمشاركة مجموعة من النجوم نذكر منهم طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2021-06-24
09:00 | 2021-06-24
08:45 | 2021-06-24
08:10 | 2021-06-24
05:00 | 2021-06-24
03:00 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website